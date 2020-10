NTB Sport

I det 87. minutt nikket han ballen tilbake fra dødlinja slik at Karim Benzema på akrobatisk vis kunne redusere til 1-2. På overtid var det Cesemiro selv om utlignet etter at lagkaptein Sergio Ramos vant i lufta på et innlegg fra Luka Modric.

Det berget Zinedine Zidanes mannskap, igjen uten en skadd Martin Ødegaard i kamptroppen, fra å stå med null poeng etter to mesterligakamper.

To mål av Marcus Thuram så lenge ut til å gi Borussia Mönchengladbach 2-0-seier.

(©NTB)