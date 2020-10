Øygarden låner Godset-spiller

NTB Sport

Fofana har slitt med sykdom denne sesongen og ikke fått noen minutter for Strømsgodset i Eliteserien i fotball.

– Vi er veldige glade for at Fofana får dette utlånet. Mulighetene for spilletid er større i Øygarden enn hos oss akkurat nå, så dette er det riktige for hans utvikling videre. Vi håper han fortsetter utviklingen sin og ønsker han lykke til, sier sportssjef Jostein Flo til Godsets hjemmesider.

19-åringen lånes ut gjennom den nasjonale utlånsordningen som gjør at lokalt utviklede spillere mellom 18 og 22 år kan gå på lån utenfor overgangsvinduet.

Øygarden sliter i bunnen av 1. divisjon med sju poeng opp til kvalifiseringsplas. Det gjenstår åtte kamper av sesongen.

