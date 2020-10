Zlatans pangstart og straffescoring holdt ikke til Milan-seier

NTB Sport

Jens Petter Hauge gikk glipp av mandagens kamp som følge av en positiv virustest, og fra sin isolasjonstilværelse fikk nordmannen se lagkameratene i Milan lede tre ganger. Samtlige ganger kom Roma tilbake.

3-3-resultatet betyr at klubben fra motehovedstaden røk på sitt første poengtap i ligaen denne sesongen. Fire seirer og én uavgjort på fem forsøk er fasiten så langt.

Milan topper fortsatt tabellen, men luken til serietoer Napoli er nå på kun to poeng. Sassuolo følger deretter på svakere målforskjell enn Napoli, mens Inter er nummer fire.

Zlatans superstart

Mandag var det som så mange ganger før Zlatan Ibrahimovic som slo an tonen for Milan. Mindre enn to minutter var spilt da Rafael Leao sendte en ballen inn på Romas forsvarsrekke. Der dukket Zlatan opp og styrte ballen forbi gjestenes keeper Antonio Mirante.

Roma brukte samtidig bare i overkant av ti minutter på å slå tilbake. Etter et hjørnespark fra Lorenzo Pellegrini endte ballen på hodet til måltyven Edin Dzeko, som relativt enkelt kunne styre inn utligningen. Milans reservekeeper Ciprian Tatarusanu var ikke heldig med sin inngripen ved den anledningen.

Førstekeeper Gianluigi Donnarumma har i likhet med Jens Petter Hauge testet positivt på koronaviruset og er i karantene.

To minutter ut i annen omgang satte belgiske Alexis Saelemaekers inn 2-1-scoringen. Rafael Leao noterte sin andre målgivende for kvelden da Saelemaekers møtte innlegg foran mål og satte ballen sikkert i nærmeste hjørne.

Straffe x 2

Deretter utlignet Jordan Veretout for gjestene på straffespark, før Zlatan Ibrahimovic fikk sjansen fra krittmerket rett etterpå. Svensken var sikker og satte inn sin sjette ligafulltreffer for sesongen. Ingen har like mange.

Da så Milan ut til å ha avgjort kampen, men Roma-midtstopper Marash Kumbulla ville det annerledes. Han utlignet til 3–3

Mandagens tap betyr at Roma kun er nummer ni på tabellen i Serie A.

(©NTB)