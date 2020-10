Toppdommer står fram som homofil – dømte kampen med Kastrati-episoden

NTB Sport

Det er i et intervju med Glåmdalen mandag at dommerprofilen forteller om egen legning og tanker rundt søndagens episode i Eliteserien.

– Jeg føler at tiden er moden, og jeg kan ikke tenke meg at det blir noe annet enn positivt for min del, sier Hagen til lokalavisen.

– Jeg vil ikke at dette skal vinkles som at jeg står fram som homofil. For meg har det alltid vært en helt naturlig del av livet. Du spør meg om jeg har tenkt på dette en stund, men det har jeg ikke. Jeg har vært sammen med jenter, og har ikke annonsert det til noen. Det samme har vært naturlig når jeg hatt en mannlig partner, tilføyer han.

Søndag var 42-åringen, som i flere år har vært blant Norges mest profilerte dommere, kampleder i oppgjøret der Kristiansund-spiller Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo «en soper».

– Det er jo toppen av ironi at det er akkurat jeg som dømmer den kampen, sier Hagen til Glåmdalen.

Mandag ble det samtidig kjent at Kristiansund har utestengt Kastrati i påvente av en intern gjennomgang av saken. Også Norges Fotballforbund har varslet at det kan bli aktuelt å gå videre med saken.

Hagen fikk ikke med seg Kastratis uttalelser i kampens hete, men sier han ikke vil dømme Kristiansund-spilleren.

– Det som kom ut i går er antakeligvis ubevisst, og det er kanskje en slang i enkelte deler av fotballmiljøet. Men vi må få det bort, det skremmer helt sikkert noen ut av fotballmiljøet. Personlig har jeg bare gode erfaringer med det samme miljøet. Vi har årlige dommersamlinger, og der har det vært en selvfølge at jeg har hatt med partneren min – det har alltid blitt godt mottatt, sier toppdommeren.

Hagen har dømt i Eliteserien siden 2006.

(©NTB)