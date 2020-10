Svensson fikk redusert straff etter utvisning – to nye virussmittet i AZ

NTB Sport

Det ble utfallet da Nederlands fotballforbunds disiplinærkomité behandlet den norske landslagsspillerens røde kort, melder AZ Alkmaar på sine nettsider.

I høringen som ble gjennomført fredag innstilte påtaleinstansen i nederlandsk fotball på at Svensson burde utestenges i tre kamper, og at den ene av disse ble gjort betinget. Disiplinærkomiteen kom imidlertid til at to kamper var nok.

Den avsa sin endelige beslutning i saken lørdag.

Svensson ble utvist som følge av at han satte inn en susende takling på Venlos Joshua John i kampen forrige helg. Dommer Christiaan Bax trakk resolutt opp det røde kortet.

Ifølge AZ Alkmaars nettsider skal Svensson under høringen ha argumentert for at han hadde til hensikt å treffe ballen. Komiteen kom imidlertid til at nordmannens takling medførte stor risiko for at motstanderen kunne bli påført en skade.

Som følge av utestengelsen spilte ikke Svensson søndagens bortekamp mot ADO Den Haag. Den endte 2-2.

I forbindelse med søndagens kamp rapporterte også AZ Alkmaar at koronasituasjonen i klubben er ytterligere forverret. I forrige uke ble det kjent at 13 spillere hadde avlagt positiv virustest, og nå skal ytterligere to være smittet.

Dermed er det totale antallet oppe i 15. Den nederlandske klubben, som også har Fredrik Midtsjø og Håkon Evjen i troppen, møter kroatiske Rijeka i europaligaen torsdag.

Sist uke overrasket AZ stort ved å slå Napoli 1-0 i åpningskampen i turneringen. Til den kampen kom laget med en redusert tropp som følge av virussituasjonen.

