Liverpool uten trio mot Midtjylland

Thiago ble skadd i Merseyside-derbyet for en drøy uke siden. I den samme kampen ble svært viktige Virgil van Dijk taklet så hardt av Everton-målvakten Jordan Pickford at det meste av sesongen ryker for nederlenderen med en kneskade.

På mandagens pressekonferanse opplyste Klopp at han ikke har noen nye spillere på skadelisten, og at han har samme mannskap til disposisjon som mot Sheffield United i helgen.

– Jeg tror ikke, Thiago, Keita eller Matip spiller. Det er fortsatt som jeg sa i forrige uke – vi tar en dag av gangen. Det ser ut som de trenger noen dager til. De vil trolig ikke være klare allerede tirsdag, sa Klopp.

Liverpool innledet sitt mesterligaspill med å slå Ajax med 1-0 i Amsterdam. Midtjylland gikk på et stygt 0-4-tap hjemme for italienske Atalanta.

