Sørloth og Lagerbäck har snakket ut – enige om å legge konflikten bak seg

NTB Sport

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding. Der kommer det fram at Sørloth er enig med Lagerbäck og assisttrener Per Joar Hansen om følgende:

«Alexander har forstått at kommunikasjonsformen ble feil, noe han beklager, og vi er enige om hvilke guidelines som gjelder på landslaget.

I etterkant av Serbia-kampen oppsto det som kjent en opphetet diskusjon. I en prestasjonskultur skal det være høyt under taket. Denne gangen ble temperaturen for høy, og diskusjonene gikk for langt fra begge parter.»

Landslagskaptein Stefan Johansen var også med i samtalene søndag.

«Inkompetent»-påstand

Sørloth og Lagerbäck har vært i verbal klinsj etter at EM-drømmen brast med tapet for Serbia tidligere i måneden. RB Leipzig-spissen ga tydelig uttrykk for hva han mente om spillestil og tilnærming til omspillskampen.

Det var VG som avdekket at det var intern uro i landslagsmiljøet. Konflikten toppet seg torsdag med motstridende meldinger fra Lagerbäck og Sørloth i full offentlighet.

Særlig fikk det mye oppmerksomhet at Lagerbäck i en NFF-pressemelding sa at Sørloth hadde anklaget ham og trenerteamet for å være «inkompetente».

Søndag kveld ble det presisert fra begge sider at trønderen ikke kom med en slik slengbemerkning. Tyskland-proffen beklager at han «argumenterte på en måte som gjør at de har oppfattet det slik».

Alle parter understreker at de vil legge saken bak seg og se fram mot landskampene neste måned. Uttaket skal etter planen presenteres 2. november.

Lagerbäcks oppgave

Før helgen var NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt tydelig på at det var Lagerbäcks oppgave å finne en løsning med Sørloth.

– Saken oppsto i landslagsmiljøet og må løses der. Lars leder denne troppen og alt som har med A-landslaget å gjøre. Det er også han som har ansvaret for å fullføre prosesser og til slutt løse saken, sa Bjerketvedt til NTB.

Sørloth slo seg inn i startoppstillingen til Norge på bekostning av Joshua King tidligere i høst. Sammen med Erling Braut Haaland sto han for fire mål i 5-1-kampen mot Nord-Irland borte i september. Det gjorde at paret ble foretrukket mot Serbia i EM-omspillet (norsk tap 1-2 etter ekstraomganger).

Samme konstellasjon startet så mot Romania noen få dager senere. Der vant Norge 4-0 etter et hattrick av Haaland og en fulltreffer fra Sørloth.

Så ble Sørloth vraket mot Nord-Irland, men han kom inn for King i andreomgangen i 1-0-seieren.

(©NTB)