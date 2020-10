Reitan spilte seg kraftig opp med kjemperunde i Italia

NTB Sport

Den imponerende 65-runden førte Reitan opp på delt 3.-plass i turneringen, men alle har ennå ikke spilt ferdig sine runder. Spillet i Brescia ble også noe utsatt på grunn av tåke, så den norske golfproffen må vente en stund på å vite sitt sluttresultat.

En 3.-plass, som han ligger på i skrivende stund, vil gi 635.000 kroner i premiepenger for 22-åringen. Reitan klatret hele 23 plasser i løpet av søndagens runde.

Nordmannen startet dagen friskt med birdier på første og fjerde hull før det ble en eagle på hull 6. På de to neste hullene måtte han imidlertid tåle bogeyer, og han var to slag under par etter halvspilt runde.

Reitan beholdt roen og noterte nye birdier på hull 11, 12, 13, 16 og 18. Det holdt til 271 slag totalt, 17 under par. Reitan gikk torsdagens runde på -6, mens det ble -2 fredag og lørdag.

Da Reitan var ferdig med sin runde, skilte det to slag opp til tetduoen Laurie Canter og Ross McGowan fra England. Det er også en rekke spillere som har muligheten til å ta igjen nordmannen.

