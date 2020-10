Kilde testet positivt på korona – ingen andre alpinister rammet

NTB Sport

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

Kilde ble rutinemessig testet da han onsdag kom hjem til Norge fra verdenscupåpningen i østerrikske Sölden. Alle de andre utøverne i alpinlandslaget har testet negativt for viruset.

– Aleksander fulgte alle rutiner da han var utenlands og etter at han kom hjem til Norge, men likevel er han dessverre blitt smittet, sier landslagslege Trond Floberghagen.

Kilde er i god form, men har sykdomssymptomer.

– Jeg har lettere symptomer, men allmenntilstanden er god. Jeg er optimistisk med tanke på å bli frisk ganske raskt, og jeg forholder meg til gjeldende smittevernregler, sier stjernealpinisten.

Han er i isolasjon og ønsker ikke å uttale seg mer foreløpig.

Overrasket

Kilde tok en noe overraskende sammenlagtseier i verdenscupen i alpint da koronasituasjonen førte til at sesongen ble avsluttet tidlig. Nordmannen satt hjemme i sofaen da han fikk beskjeden om at han hadde vunnet den gjeve kula.

Til Aftenposten sa han rett ut at han var overrasket over å ha vunnet sammenlagtcupen.

– Sånn som situasjonen er nå, er det forståelig. Folk og helse er det viktigste, og idretten blir satt på vent. Liv står jo på spill. Jeg kjenner jo litt på det når verdenscupen blir avgjort på denne måten her, men likevel er jeg glad for avgjørelsen FIS har tatt. Nå må vi stå sammen for å bedre denne situasjonen, sa Kilde til NTB.

Han tok sju pallplasseringer i verdenscupen forrige sesong. Én av dem var seier, da han vant super-G i Saalbach.

Kjørte ut i Sölden

Kilde har lenge fått gå litt under radaren bak stjerner som Aksel Lund Svindal og Henrik Kristoffersen, og han uttalte i vinter at han tidvis følte seg som tredje hjul på vogna.

– Nå føler jeg at jeg har fått litt mer «spotlight». Det er litt mer press, som jeg kanskje liker uten å være helt bevisst på det. Jeg er i en posisjon hvor jeg føler at det er litt gøy å få mer oppmerksomhet, sa han til NTB like før det ble klart at han vant sammenlagtcupen.

I årets sesong hadde han derimot alle øyne rettet mot seg da alpinistene sesongåpnet i Sölden. Kilde startet friskt fra startnummer tre og passerte som bestemann på første mellomtid. Men kanskje ble det for friskt, for Kilde kjørte ut før han kom ned til andre mellomtid i 1. omgang av rennet som ble vunnet av lagkameraten Lucas Braathen.

