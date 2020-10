Glesnes' lag til topps etter storseier

NTB Sport

Union er faktisk beste lag i hele Major League Soccer etter 20 spilte kamper. Toronto toppet foran lørdagens duell på Unions hjemmebane i Chester, men gikk på et uvanlig stygt tap.

Sergio Santos scoret tre mål for vertene og ble dagens helt. Hans første scoring kom vel halvveis ut i første omgang. Noen minutter senere doblet Mark McKenzie ledelsen slik at Union gikk til pause med 2-0.

Glesnes spilte hele kampen for Philadelphia-laget, men noterte seg ikke for noen målpoeng. Han fikk derimot se Jamiro Monteiro øke ledelsen til 3-0 før Santos scoret to ganger i kampens 63. og 68. minutt.

Ifølge statistikkeksperten Opta har Union aldri vunnet med flere enn fem mål, mens Toronto aldri har tapt med større sifre.

– I våre egne hender

Philadelphia Union og Toronto FC har begge 41 poeng, og de er blant fire lag som allerede er klare for MLS-sluttspillet. Lagene skal også kjempe om å vinne Supporters' Shield, trofeet som går til den som er best i grunnserien.

– Dette er en stor seier for oss. Nå har vi skjebnen i våre egne hender foran disse tre siste kampene, der to av dem er på hjemmebane, sier Unions hovedtrener Jim Curtin til MLS' nettsted.

– Vi må være klare, det kommer tre virkelig tøffe kamper. Det er ni poeng på spill, og vi kommer til å trenge alle ni for å vinne trofeet, fortsetter han.

Union spiller sin neste kamp hjemme mot Chicago Fire kommende torsdag.

Deila-jubel

Også Ronny Deilas lag New York City FC nærmer seg sluttspillplass etter lørdagens 3-1-seier hjemme mot Montreal Impact. New York-laget var effektivt etter pause og scoret tre mål på snaut 20 minutter før Romell Quioto laget et trøstemål for gjestene helt på tampen.

Deila var spesielt fornøyd med at laget slo tilbake etter å ha tapt mot Columbus Crew sist helg, og etter å ha fått et tilfelle av koronasmitte i mellomtiden.

– Dette betyr mye, og jeg synes det sier mye om gruppen. Dette var en fantastisk prestasjon, en virkelig bra kamp. Vi var solide fra første minutt, og jeg er bare veldig imponert over karene, sa Deila.

Deila kan lede City til sluttspillet allerede i neste kamp, men det blir en tøff oppgave borte mot topplaget Toronto. Også den kampen spilles torsdag.

