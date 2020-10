Effektivt Rosenborg tilbake på vinnersporet med seier mot Sarpsborg

NTB Sport

Seieren var særs viktig for at Åge Hareides menn skal følge Molde i kampen om 2.-plassen i eliteserien. Den fører dessuten laget tilbake på vinnersporet etter en skuffende 0-0-kamp mot Kristiansund forrige runde, der RBK ikke hadde et eneste skudd på mål.

Heller ikke Sarpsborg-forsvaret ble overveldet med store muligheter, men effektivitet sørget for at to baller var i nettet før 25 minutter var spilt. Først satte Dino Islamovic en straffe sikkert i nettet, før Konaté altså åpnet scoringskontoen i Rosenborg-drakta. Svensk-guineaneren kom fra Jönköping Södra på nivå to i Sverige i september, men spilte under Hareide i Malmö fra 2014 til 2015.

Seieren var derimot aldri trygg, og Jonathan Lindseth sørget for ny spenning i 2. omgang.

– Det er vanskelig å spille her. Sarpsborg er gode, de, sa Rosenborg-trener Åge Hareide etter kampen.

– Vi kom opp i 2-0 og er fornøyde, men etter reduseringen ble det det hektisk, og med sju minutter tillegg ble det en slitsom reise. Vi fikk noen gedigne kontringsmuligheter vi skal ta bedre vare på, men vi er godt fornøyd med tre poeng, sa han.

– Ekstremt skuffet

Sarpsborg røk på sitt annet strake nederlag etter at de knuste Stabæk 4-0 før landslagspausen.

– Jeg er ekstremt skuffet over at vi tapte denne kampen. Men det ble en motbakke, så jeg er stolt over at vi kom inn i kampen igjen, sa trener Mikael Stahre.

– Vi har trua. Vi var med hele veien, sa målscorer Lindseth.

Rosenborg måtte klare seg uten Per Ciljan Skjelbred, som pådro seg en skade på trening tidligere i uka. Pål André Helland fikk derimot sin første start siden Hareide tok over laget i september.

– Det gikk greit. Det er litt å gå på. Jeg burde løpt inn et par mål, sa Helland etter kampen.

Allerede etter fire minutter slo han et godt frispark fra sidelinjen inn til Tore Reginiussen, som var nær ved å stange trønderne i ledelsen.

Straffe

Reginiussen var igjen involvert da han ble revet ned av Ole Jørgen Halvorsen inne i feltet på en corner 12 minutter ut i omgangen. Dommeren pekte på ellevemeteren, noe Halvorsen ikke var særlig fornøyd med.

– Det er en arm rundt der, men han er god til å dytte og dra. Jeg synes det var billig. Han hiver seg ned, sa Halvorsen til Eurosport i pausen.

Straffen plasserte Islamovic sikkert nede i venstre hjørne.

Drøye ti minutter senere fant Reginiussen Emil Konradsen Ceide høyt på banen. Han slo gjennom til Pa Konaté, som fra spiss vinkel satte sitt første mål for de svarte og hvite.

20 minutter før full tid satt ballen i mål for Lindseth. Etter et innlegg fra Anton Jonsson Saletros smelte han ballen i mål fra sju meters hold. Dermed var det igjen spenning i kampen, men RBK holdt unna.

Gjestene fikk likevel en nedtur i 2. omgang da Reginiussen måtte ut med tydelige smerter i venstrebeinet. Ifølge Hareide tråkket han over.

Også Sarpsborg fikk en skade i 2. omgang da Jørgen Horn landet vondt i en duell.

