Swiatek i karantene etter presidentmøte

Årsaken til det er at presidenten fikk påvist koronaviruset bare timer etter at han hadde tildelt Swiatek utmerkelsen «Det gylne korset» for hennes innsats på tennisbanen.

19-åringen Swiatek sjokkerte en hel tennisverden da hun gikk helt til topps i Grand Slam-turneringen i Paris tidligere i måneden. Det var Polens første tittel i turneringen.

– Verken jeg eller de andre i teamet har noen symptomer på koronaviruset. Vi blir regelmessig testet. I samsvar med gjeldende prosedyrer blir vi satt i karantene, og vi skal testes igjen om tre dager, opplyser Swiatek via Twitter.

