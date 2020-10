Ramos og Real Madrid senket Barcelona i «El Clásico»

NTB Sport

Sjansene fløy fram og tilbake som pingpongballer i det gjeve opprøret. Lagene var fyrt opp fra start for å bedre på det som har vært en skuffende sesongstart for begge.

Federico Valverde tok første stikk i oppgjøret, da han banket inn 1–0 for Real Madrid etter bare fem minutter.

Tre minutter senere svarte Barcelonas unggutt Ansu Fati etter et lavt, hardt innlegg fra «El Clásico»-veteran Jordi Alba.

I 2. omgang blandet VAR seg inn da Sergio Ramos gikk i bakken i duell med Clément Lenglet. Bildene viste at den franske Barcelona-stopperen holdt Ramos i trøya, og dommer pekte på straffemerket. Spanjolen var iskald fra 11 meter og sendte bortelaget i føringen.

Modric punkterte kampen like før slutt etter litt driblemagi.

For Real Madrid var resultatet en stor opptur etter det skuffende 2-3-tapet for Sjakhtar Donetsk i mesterligaåpningen. Zinedine Zidanes mannskap ligger nå øverst på tabellen i La Liga, mens Barcelona er helt nede på 10.-plass.

Sjanse på sjanse

Allerede etter fem minutter lå første ball i nettmaskene. Karim Benzema sendte ballen følsomt gjennom til Valverde, som smelte inn 1–0 forbi Neto i Barcelona-buret.

Men de blå- og rødkledde hang ikke med hodet lenge. Tre minutter senere fant Lionel Messi en Jordi Alba i bakrom, sprintende langs venstrekanten. Spanjolen la ballen lavt og hardt inn mot unggutten Ansu Fati, som med Ramos i ryggen prikket inn utligningen.

Etter 23 minutter sendte Messi Ramos i pølseboden med en lekker dragning like foran mål. Spanjolen ble reddet av en solid Thibaut Courtois i buret.

Benzema ble spilt fri i andre enden av banen bare sekunder senere, men der viste Neto at også Barcelona har en dyktig sisteskanse.

Real Madrid tok over ballen mer og mer utover i omgangen, men fant ikke nettmaskene.

VAR og straffe

Etter pause falt den høye intensiteten et hakk. Det kunne virke som om ingen av gigantene ønsket å angripe.

Like etter timen var spilt, ble Ramos dratt i trøya av Barcelona-stopper Lenglet. VAR grep inn og avgjorde at franskmannen var litt for røff med den spanske veteranen. Ramos gjorde ingen feil fra krittmerket og sendte Real Madrid i ledelsen.

Spanjolen var nære ved å sette inn sitt annet for dagen, men Netos utstrakte fot var nok til å forhindre ydmykelsen.

Like før slutt var de hvitkledde igjen på et stormende løp mot Barcelona-buret. Luka Modric ble spilt gjennom og klarte å lure ballen mellom Sergiño Dest og Lenglet, før den traff nettmaskene.

Med det er Barcelona helt nede på en 10.-plass i La Liga. Ronald Koeman trenger virkelig å få fart på laget sitt hvis de skal utfordre Real Madrid om ligatittelen.

