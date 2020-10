«Norske» Esbjerg tapte tross sterk opphenting

NTB Sport

Den danske klubben reiste til Frankrike med bare åtte utespillere etter å ha mistet flere viktige spillere på grunn av skader eller graviditet. Det røynet på mot slutten, og hjemmelaget halte i land to poeng i gruppa som fortsatt toppes av Vipers Kristiansand selv om lagets kamp i helgen ble utsatt.

Marit Malm Frafjord scoret sju mål, Kristine Breistøl fem og Sanna Solberg-Isaksen tre for et Esbjerg-lag som lå under 14-18 ved pause, men startet forrykende i 2. omgang og scoret 10 av omgangens 12 første mål. Dermed ledet gjestene 24-20.

Esbjerg hang med lenge, men Breistøls scoring som ga 27-26-ledelse ti minutter før slutt var lagets siste ledelse. Hjemmelaget halte i land seieren.

Vipers og Rostov Don fører an i gruppa med sju poeng hver på fire kamper etter at deres kamp i Russland denne helgen ble utsatt på grunn av koronaregler. Metz er nå poenget bak, med en kamp mer spilt.

