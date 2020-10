NTB Sport

Det gjorde Manchester United-manageren på pressekonferansen før Chelsea-kampen lørdag.

– Jeg vil ikke kommentere denne saken spesielt, men en gruppe og et lag er som en familie, og det er skuffende om ting kommer ut av garderoben og spesielt om det er sant, sier Solskjær til TV 2.

– Det er mye som kommer ut som ikke er sant, men når det er bekreftet fra innsiden er jeg sikker på at trenerne og ledelsen på landslaget er skuffet.

Det har kommet fram at Lagerbäck og Sørloth havnet i en verbal klinsj i etterkant av Serbia-kampen som Norge tapte.

Torsdag var begge parter ute med sine versjoner av saken. De skiller seg mye fra hverandre.

– Etter 30 år i internasjonal fotball har jeg aldri opplevd at spillere har gått over grensen på denne måten. Jeg har hatt mange fotballdiskusjoner med spillere som har vært faktabaserte og handlet om fotball. Men aldri noe som har vært i nærheten av dette, sa Lagerbäck i en pressemelding.

Han sa også at Sørloth hadde anklaget trenerne for å være inkompetente både som trenere og ledere. Dette tilbakeviste Sørloth over for NTB senere torsdag.

– Jeg har aldri sagt at noen i trenerteamet er inkompetente. Aldri. Jeg har etter at vi spillere ble bedt om å komme med tilbakemeldinger, sagt at jeg var veldig kritisk til hvordan vi forberedte oss til kampen mot Serbia. Også de taktiske vurderingene som ble gjort underveis, sa trønderen i en uttalelse.

Norge spiller tre landskamper i november. Uttaket til disse er ventet 2. november.

(©NTB)