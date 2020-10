Cerny vant nedkortet Giro-etappe etter solobrudd – rittsjefen raser

NTB Sport

Han vant en historisk kort etappe på bare 124 kilometer etter at en rytterprotest tvang arrangøren til å kraftig korte inn en etappe som skulle vært på 258 kilometer. Det førte til ondt blod mellom Giro-sjef Mauro Vegni og rytternes interesseorganisasjon CPA.

– Noen skal betale for dette, tordnet Vegni overfor RAI. Han kalte nedkortingen «uakseptabel».

Et brudd på 14 ryttere la hovedfeltet med alle de beste i sammendraget langt bak seg. 22 kilometer før mål stakk Cerny alene og skaffet seg en betydelig luke. De fleste trodde at det var for langt igjen til mål og at han ville bli kjørt inn, men han seiret 18 sekunder foran Victor Campenaerts.

– Jeg kan ennå ikke tro det. Det gikk så fort, og det er helt ubeskrivelig, sa Cerny.

– Jeg var heldig som kom med i bruddet, og vi jobbet godt sammen. Mot slutten hadde jeg de beste beina. Jeg er veldig glad.

Han har meritter som banerytter og tempospesialist, og han hadde krefter til å holde unna for forfølgerne i regnet og kulda.

Bora hadde ingen med i bruddet og prøvde først å kjøre det inn, men ga opp da ingen andre ville være med å jobbe for det. Feltet med sammenlagtfavorittene kom inn 11.43 minutter etter vinneren. Wilco Kelderman forsvarte for første gang den rosa ledertrøya han erobret torsdag.

Nøt hvert minutt

– Jeg nøt hvert minutt av denne dagen. Det er noe spesielt å bære den rosa trøya. Det var kaldt og vått, men jeg nøt det likevel, sa Kelderman.

For ham var det en stor fordel at etappen ble kortet inn. Han kunne spare mye krefter til helgens avsluttende etapper.

– Jeg gleder meg til å prøve å forsvare trøya, sa Sunweb-rytteren, som har lagkameraten Jai Hindley som nærmeste utfordrer. Ineos-rytter Tao Geoghegan Hart er på tredjeplass 15 sekunder bak.

Fredagens etappe skulle vært den lengste i årets Giro, men rytterne aksjonerte etter at etappen som opprinnelig skulle måle 253 kilometer ble forlenget med en halv mil på grunn av en sammenrast bru, og det pågikk hissige diskusjoner før start.

– Noen skal betale

Litt forsinket kom etappen i gang i kraftig regnvær, men etter åtte kilometer kom beskjeden om at etappen var kortet in. Giro-sjef Mauro Vegni likte det svært dårlig og sa at han først rett før start fikk anmodningen om å redusere etappens lengde.

– Avgjørelsen om å korte inn etappen er uakseptabel, og noen kommer til å betale for dette, sa han til RAI, ifølge Cyclingnews.

– Jeg beklager det dårlige inntrykk vi ga av sporten vår i dag. Det som skjedde overskygger alt det gode arbeidet vi hadde gjort for å få fullført Giroen i Milano.

Rytterne mente at det var uforsvarlig med en så lang etappe mot slutten av et hardt ritt. Ifølge Lotto Soudal-rytter Adam Hansen anmodet man allerede torsdag kveld om at etappen skulle kortes inn, men Vegni avviste det og truet ifølge Gazzetta dello Sport med å koble inn advokater.

Ingen unnskyldning

– Forholdene falt ikke inn under protokollen for ekstremvær. De kjente distansen, og de visste at Giroen avvikles i oktober. Det var 13 grader ved start. Det er ikke en dramatisk værsituasjon, så det finnes ingen unnskyldning, raste Vegni.

Uansett ble etappen avbrutt, og rytterne tok bokstavelig talt bussen til Abbiategrasso, der en 124 kilometer lang etappe startet.

To og en halv time senere syklet Cerny i mål som vinner.

