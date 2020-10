Brøndby-legenden Ebbe Skovdahl er død

NTB Sport

Det er klubben som på sitt nettsted under tittelen «En av de største har takket av» melder at Skovdahl sovnet inn natt til fredag. Det gjorde han etter flere års kreftsykdom.

Han trente Brøndby i tre perioder: Først i 1986-87, så i 1988-89 og sist i perioden 1992 til 1999, som var hans mest suksessrike. I tillegg til titlene han vant i dansk fotball hjalp Skovdahl klubben til flere sterke prestasjoner i europacupene. Om to uker er det 25 år siden Skovdahls Brøndby slo ut Liverpool av Uefa-cupen med borteseier på Anfield.

Etter å ha ført Brøndby til dansk seriegull og deretter til kvartfinale i serievinnercupen ble han i 1987 ansatt som Benfica-trener, men i den portugisiske storklubben fikk han sparken etter bare et halvt år.

Neste utenlandsopphold ble mer vellykket, og han var Aberdeen-manager fra 1999 til 2003.

Hans sønn René, som er trener i norske Brattvåg, uttaler seg til Brøndbys nettsted om farens død.

– Vår far hadde kreft i de siste mange år av sitt liv, men som familie er vi ikke i tvil om at anerkjennelsen han fikk da Brøndbys tilhengerlounge fikk hans navn bidro til å gi ham noen ekstra år. Det betydde mye for ham å komme dit og se kamper, sier René Skovdahl.

Ebbe Skovdahl var for øvrig onkel til stjernespillerne Michael og Brian Laudrup.

(©NTB)