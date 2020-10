Norsk bank for Elverum i mesterligaen: 35-37-tap mot Flensburg

NTB Sport

Flensburg ledet 18-14 ved pause. På veien dit hadde Rød og Johannessen scoret fem ganger hver. Magnus Jøndal sto for fire mål i første omgang. Og keeper Torbjørn Bergerud hadde vel 41 i redningsprosent.

Da sa det seg nesten selv at Elverum lå under ved halvtid etter norsk dominans for de tyske vertene.

Det norske laget ga seg ikke og kom seg opp til to mål bak tidlig i andre omgang. Etter snaut 50 minutter var stillingen bare 29-27 til hjemmelaget, og Elverum misbrukte kort etter to fete sjanser.

Så gikk toget tilsynelatende da Flensburg noen minutter senere var oppe på 33-28, men Elverum kom tilbake igjen og svarte til 33-35. Spenningen levde i Nord-Tyskland.

Som så mange ganger tidligere: Storlagene styrer inn til seirer selv om det virket spennende i perioder.

Rød og Johannessen fortsatte med scoringer også utover i kampen. De stoppet på henholdsvis åtte og sju mål. Toppscorer for Elverum ble Thomas Solstad med sju fulltreffere.

Elverum står med to poeng så langt i gruppespillet etter borteseieren mot Porto i åpningskampen. Forrige uke ble det tap i bortemøtet med Paris Saint-Germain.

(©NTB)