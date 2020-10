NTB Sport

Tufte bekreftet beslutningen da han møtte pressen sammen med kona Aina, landslagssjef Johan Flodin og flere landslagskolleger hjemme i Horten onsdag.

Roveteranen skulle etter planen avslutte karrieren med Tokyo-OL i sommer, men som følge av at sommerlekene i Japan ble utsatt måtte han i tenkeboksen. Tufte har brukt nesten sju måneder på prosessen som ledet fram til onsdagens beslutning.

– Det har vært tøffe tak. Det er på en måte familien og familien. Det er ikke bare å hoppe av lasset når man er med på noe bra. Jeg har lyst til å avslutte med stil, sa Tufte mens han kjempet med tårene.

– Tenk å sippe for noe man får lov til, tilføyde han med et smil.

Kona Aina fikk jobben med å bekrefte at karrieren fortsetter. Hun kunne fortelle om hard jobbing for å få en forlenget satsing på plass. Samtidig har hun hatt ektemannen uvanlig mye hjemme som følge av viruspandemien.

– Jeg har fått en smak på hvordan det er å ha ham her som idrettspensjonist. Vi har sovet i samme seng siden mars. Det har ikke skjedd før. Men vi har bestemt for at han skal få reise litt til, smilte hun.

– Takk til familien som gir meg lov. Takk til støttespillerne som er med for 30. året. Alle støtter meg, og det betyr utrolig mye, sa hovedpersonen.

Debuerte i Atlanta

Ved siden av roing har idrettstoppen blant annet drevet med gårdsdrift. Han har også sitt eget klesmerke.

Nå satser han for fullt mot sommerlekene i Tokyo neste sommer. Tufte har de siste årene vært drivkraften i den norske firerbåten. Neste sommer vil han være 45 år.

Olaf Tufte deltok i sitt første OL i Atlanta i 1996. Som 20-åring var han en del av fireren uten styrmann. Sammen med Halvor Sannes Lande, Morten Bergesen og Odd-Even Bustnes ble det åttendeplass.

I Sydney i 2000 tok han sin første OL-medalje da han sammen med Fredrik Bekken rodde inn til sølv i dobbeltsculler.

To VM-gull

Fire år senere hadde han byttet til singlesculler og rodde inn til gull i Aten, før han fulgte opp med å forsvare gullet i Beijing i 2008. I London-OL i 2012 røk han derimot ut i semifinalen.

I Rio de Janeiro for fire år siden hadde veteranen gått tilbake til dobbeltsculler. Da med Kjetil Borch som makker. Det endte med bronsemedalje.

Ved siden av OL-merittene har veteranen også to VM-gull fra 2001 og 2003 i singlesculler.

I tillegg har han tatt flere andre medaljer i VM-sammenheng i sin innholdsrike karriere.

Under VM i 2019 kvalifiserte den norske fireren seg til OL med sjuendeplass.

(©NTB)