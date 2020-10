Özil kritiserer Arsenal etter vraking: – Vrient å finne lojalitet nå om dagen

NTB Sport

Premier League offentliggjorde tirsdag troppene klubbene i ligaen har innmeldt for 2020/21-sesongen. På Arsenals liste figurerte ikke Özils navn.

I et innlegg publisert på Twitter uttaler nå tyskeren seg om situasjonen han har havnet i.

– Jeg er virkelig skuffet over at jeg i øyeblikket ikke har blitt registrert til Premier League-sesongen. Da jeg signerte kontrakten min i 2018, forpliktet jeg meg til å være lojal mot klubben jeg elsker, Arsenal, og det gjør meg trist å se at dette ikke gjengjeldes, skriver Özil.

– Som jeg har funnet ut, er lojalitet vrient å finne nå om dagen, tilføyer han.

Tyskeren er ifølge Sky Sports den mest betalte spilleren i Arsenals historie. De siste sesongene har han imidlertid slitt med å få stabilt med spilletid.

Özils kontrakt utløper neste sommer. Mye tyder på at han forlater Arsenal da. Kanskje kan det også bli en overgang tidligere. Midtbaneprofilen har vært satt i forbindelse med en rekke klubber den siste tiden.

Nå har imidlertid overgangsvinduet stengt over store deler av Europa. Unntaket er Portugal, der klubbene kan hente spillere fram til 25. oktober.

Med i Arsenals tropp til den kommende sesongen er heller ikke den greske midtstopperen Sokratis.

