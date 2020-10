Sevilla nærmest i Lampards første målløse kamp som Chelsea-manager

NTB Sport

Chelsea-keeper Edouard Mendy sto for en fantastisk refleksredning i første omgang, mens innbytter Joan Jordán sendte et fenomenalt direkteskudd rett over mål fra 16 meter midtveis i 2. omgang.

Det var ingen forrykende batalje foran de tomme tribunene i London, men Sevilla holdt på å ta ledelsen da Nemanja Gudelj nikket et frisparkinnlegg mot mål i det 18. minutt. Chelsea-stopper Kurt Zouma endret retning på ballen, og keeper Mendy måtte ta fram en refleksredning fra aller øverste hylle for å holde den ute.

Det var eneste virkelige høydepunkt før pause i en ellers ganske situasjonsfattig kamp.

Mål ble det heller ikke i den andre omgangen, og dermed fikk lagene ett poeng hver.

Slik ble det også i Frankrike, der Rennes og Krasnodar scoret en gang hver. Sehrou Guirassy ga det franske hjemmelaget ledelsen på straffespark i det 56. minutt, men Cristian Ramírez utlignet med et distanseskudd tre minutter senere.

(©NTB)