Planer om «europeisk Premier League» møter motbør: – Hører hjemme på bar klokka fem om morgenen

Sky Sports hevdet at det pågår langt framskredne forhandlinger om å etablere en internasjonal utbryterliga med 18 av Europas fremste fotballklubber. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United og Bayern München skal være blant klubbene. Også franske og italienske klubber skal være involvert.

Store banker skal være villige til å finansiere prosjektet ved å garantere seks milliarder dollar (56 milliarder kroner) mot framtidige TV-rettighetsinntekter. Hver klubb skal være forespeilet milliardinntekter for sin deltakelse.

Det har mange ganger tidligere versert rykter om at store klubber sysler med planer om å bryte ut og etablere en internasjonal superliga for å øke sine inntekter. I praksis har det i det meste vist seg å være et effektivt pressmiddel i forhandlinger med nasjonale og internasjonale forbund.

Ifølge Sky Sports er meningen at klubbene skal fortsette i sine hjemlige ligaer og spille europeisk Premier League i midtuka, men det vil gjøre et tettpakket kampprogram enda mer uhåndterlig, og for mesterligaen vil det være katastrofalt. Om Fifa er involvert, vil det være en krigserklæring mot Uefa.

La Liga-presidenten raser

– Disse undergrunnsprosjektene ser bare bra ut når de legges fram på en bar klokka fem om morgenen, sier den frittalende La Liga-presidenten Javier Tebas om de angivelige planene.

– De som står bak ideen viser ikke bare total mangel på forståelse for europeisk fotballs struktur og skikker, men også alvorlig uvitenhet om rettighetsmarkedet. Og det er om disse folkene faktisk finnes, for jeg ser ingen stå fram og forsvare prosjektet.

Det er bare en uke siden «Project Big Picture», en plan om å endre maktstrukturen i engelsk fotball, ble avvist av Premier League-klubbene. Angivelig var Liverpool og Manchester United pådrivere i planene som blant annet ville slanket eliteserien og gitt de største klubbene mer makt.

Tebas er ikke alene om å slakte de nye planene. Football Supporters Association, et interesseorgan for tilhengere av engelsk fotball, går også hardt ut mot dem.

Reagerer med avsky

– Om du er klubbeier og synes en global helsekrise er perfekt anledning til å rive opp og endre fotballen for å gagne milliardærer, så har du ingen anelse om hvor mye fotballfans avskyr prosjektet ditt, heter det i en uttalelse fra FSA.

– Dette kommer ikke til å gå slik dere tror.

Det er ventet at mesterligaen vil bli endret når dagens rettighetsavtaler for Champions League utløper i 2024. Uefas opprinnelige forslag om et utvidet gruppespill og et system med opp- og nedrykk ble møtt med høylytte protester fra mindre klubber og ligaer som frykter å havne utenfor det gode selskap.

Den nye mesterligasesongen ble sparket i gang tirsdag i det velkjente formatet med åtte grupper à fire lag, der de to beste i hver gruppe går videre til åttedelsfinaler.

