Norsk trenerprofil ferdig i ungarsk toppklubb: – En trist dag

NTB Sport

Det skriver Siófok i en melding på sine nettsider.

Klubben opplyser at kontrakten med Dahl ble sagt opp mandag, og at nordmannen fratrer med umiddelbar virkning.

«I dag trakk jeg meg fra jobben som hovedtrener for Siofok KC etter en gjensidig avtale. Det er en trist dag, men livet går videre, skriver Dahl selv på Instagram.

«Jeg erkjente at resultatene våre så langt denne sesongen ikke har vært som forventet, og jeg tar og aksepterer ansvaret for det. Samtidig er et resultat til syvende og sist en konsekvens av et lotteri av ulike faktorer. Noen ganger blir verdiene dine utfordret, og i dette tilfellet hadde jeg ikke noe annet valg dersom jeg ønsket å ha min personlige integritet i behold», fortsetter han.

Dahl kom til Siófok i januar 2019 som assistent for klubbens daværende hovedtrener Tor Odvar Moen. Da Moen tidligere i år reiste hjem til Norge av hensyn til familien, fikk Dahl tilbud om å overta kollegaens jobb.

Drammenseren har så langt ledet den ungarske klubben i ni kamper, med seks seirer og tre tap som utfall. Nå er han ferdig i trenerjobben.

Superstjerne suspendert

«Vi takker Bent Dahl for hans tjenester til klubben vår og ønsker ham mye suksess i sin fremtidige karriere», skriver Siofok.

Det varsles samtidig at en ny hovedtrener snart vil være på plass.

Med til historien hører det at Siofok har gjort det til en vane å bytte ut sine trenere ofte. Siden klubben ble stiftet i 2009 har den hatt 11 ulike trenere.

I en annen melding på Siofoks nettsider fremgår det også at klubbens spanske stjerne Nerea Pena er suspendert fra troppen på ubestemt tid.

«Som en følge av dette kan hun ikke delta i trening eller kamper med seniorlaget inntil videre. Klubben vår har kontaktet spillerens manager, og vi vil komme med mer informasjon så snart det foreligger en konklusjon rundt samtalene», heter det i en uttalelse.

Bred erfaring

Bent Dahl har bred erfaring fra håndballmiljøet. Han har tidligere jobbet både med aldersbestemte landslag, trent lag i eliteserien og vært analyseansvarlig under flere landslagssjefer.

I Siofok fikk han ikke mange måneder i sjefsstolen.

Også ungarsk håndball ble i vår rammet av koronapandemien. Siofok lå på annenplass og hadde kurs for mesterligaspill da forrige sesong brått ble avblåst og nullet ut. Resultatene sesongen i forveien ble i stedet lagt til grunn for tildeling av de to mesterligaplassene. Da endte Siofok på tredjeplass.

Der ble det ikke spill i Europas gjeveste klubbturnering for Dahl og elevene i høst.

(©NTB)