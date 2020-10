Molde fikk russisk motstand i europaligaen – usikkert om kampene kan spilles

NTB Sport

Koronasituasjonen med tilhørende reisebestemmelser og karanteneregler gjør en eventuell reise til Russland utfordrende for Moldes spillere og ledere. Slik sett kunne tirsdagens trekning av den 3. kvalifiseringsrunden knapt endt verre.

– Det er helt korrekt. Det var egentlig det dårligste utfallet det kunne bli, sier Molde-trener Tor Odvar Moen til NTB.

Han mer enn antyder at det blir en utfordring å få gjennomført de to kampene slik situasjonen ser ut akkurat nå.

– Den tror jeg blir stor. I øyeblikket kan vi bare gløtte litt til de to kampene Vipers skal prøve å få gjennomført mot Rostov i mesterligaen. Så langt ser det ut til at det ikke går, sier Moen.

Byåsen ville trekke seg

Vipers skulle ha møtt Rostov på bortebane kommende lørdag, men mandag ble det klart at kampen er utsatt. Beslutningen ble tatt av Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Hva som vil skje med Moldes møter med Astrakhanotsjka er inntil videre et åpent spørsmål.

– Det kan jeg rett og slett ikke svare på. Denne situasjonen har vi ikke stått overfor tidligere, sier trener Moen og antyder at det i tiden som kommer må møtevirksomhet til der både den russiske klubben og EHF deltar.

Tidligere i høst valgte Haslum og ØIF Arendal å trekke seg fra europaligaen for menn som følge av viruspandemien. Tirsdag bekreftet i tillegg Byåsen-trener Atle Oliver Johansen overfor Adresseavisen at trønderklubben har bedt EHF om å få lov til å trekke sin deltakelse i turneringen for kvinner som følge av den usikre smittesituasjonen.

Byåsen fikk imidlertid ikke innvilget sitt ønske og ble trukket mot polske Perla Lublin tirsdag.

Avventer protokoll

Med til historien hører det også at Tertnes kom tilbake fra kamp i Romania i forrige uke med koronasmitte i laget.

Molde-trener Tor Odvar Moen sier at det også i hans klubb var diskusjoner rundt turneringsdeltakelsen i forkant av møtene med østerrikske Hypo i forrige kvalifiseringsrunde.

– Det var en større diskusjon rundt om vi skulle være med foran denne runden. Vi ønsker fortsatt å være med, men nå handler det mer om det er mulig innenfor rimelighetens grenser, sier han.

Storhamar skal på sin side ut mot Fehervar fra Ungarn i sine kamper i 3. kvalifiseringsrunde. Hedmarksklubben henviser til at EHF har varslet at det jobbes med en oppdatert virusprotokoll for gjennomføringen av de kommende kampene.

Storhamar avventer derfor situasjonen og tiltak som måtte komme.

– Vi stoler på at EHF får dette på plass innen utgangen av måneden slik at kampene kan la seg gjennomføre, sier daglig leder Kamilla Sundmoen til NTB.

De første oppgjørene i 3. kvalifiseringsrunde spilles 14.–15. november med returkamper 21.–22. november. Vinneren går til gruppespillet sammen med Minaur Baia Mare (Romania), Lada (Russland), Herning Ikast (Danmark) og Siiófok (Ungarn).

