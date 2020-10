Dopingsak mot friidrettsstjerne avvist

NTB Sport

Det opplyser friidrettens integritetsenhet (AIU) tirsdag.

22 år gamle Naser, som representerer Bahrain, ble midlertidig suspendert i juni og anklaget for å ha forbrutt seg mot reglene om meldeplikt.

AIU anklaget den nigerianskfødte løperen for fire brudd på meldeplikten, og tre av disse skal ha funnet sted i perioden mars 2019 til januar i år.

Det internasjonale friidrettsforbundets disiplinærkomité kunne samtidig ikke bekrefte et påstått meldepliktsbrudd i april i 2019. Dermed har ikke Naser gjort seg skyldig i tre regelbrudd på 12 måneder, hvilket er et krav for at det skal opprettes sak for brudd på antidopingreglementet.

AIU opplyser samtidig at kjennelsen som nå foreligger kan ankes til Idrettens voldgiftsrett.

Naser overrasket mange da hun løp inn til VM-gull på 400 meter under VM i Doha i fjor. Tiden 48,14 var den tredje raskeste på distansen noen gang.

