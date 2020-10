Balcers klar for spill i Stavanger Oilers

NTB Sport

Han er klar til hjemmekampen mot Sparta torsdag, skriver klubben på sin hjemmeside. En låneavtale er inngått med Ottawa Senators.

23-åringen spilte for Oilers i tre sesonger og ble NM-vinner med klubben i 2015 og 2016. Så gikk turen over Atlanteren hvor han spilt i Ottawa siden 2018/19. Han har derimot bodd i Stavanger utenfor sesongene i NHL og har trent med laget i sommer.

– Den uavklarte kontraktssituasjonen i Ottawa har gjort det vanskelig så langt. Nå skal det bli godt å spille kamper igjen, sier Balcers.

NHL skal etter planen starte opp igjen i januar.

– For oss er det fantastisk å ha ham her når han er i sin beste alder i karrieren, sier Oilers sportssjef Pål Haukali Higson til RA.

– Han har et enormt offensivt register i spillet sitt, og har et tempo på aller høyeste nivå. Han evner å utføre teknisk i høyt tempo, det er unikt. Han kan utrette ting på grunn av et skøytetempo i verdensklasse, sier Higson.

