Tufte avslører framtidsplanene denne uken

Tufte er kvalifisert for sitt sjuende OL med den norske dobbeltfireren, og planen var å delta i Tokyo-lekene i 2020. Da koronapandemien utsatte lekene i ett år, måtte Tufte i tenkeboksen.

Nå ser det ut til at han er ute av tenkeboksen igjen, og det er slett ikke usannsynlig at Tufte skal kunngjøre at han satser mot OL neste år. Pressekonferansen holdes på Tufte gård sammen med kona Aina Tufte.

«På Tufte gård onsdag blir det pressemøte med Olaf og kona Aina, hvor alle spørsmål om veien videre for 44-åringen blir besvart. Landslagstrener Johan Flodin vil også være til stede», heter det i innkallingen.

Tufte har trent hardt gjennom hele koronaperioden, og OL-mesteren fra 2004 og 2008 (i singlesculler) er fortsatt i svært god fysisk form.

– Den fysiske formen min er jeg ikke bekymret for. Det er helt andre ting som må på plass. Jeg har familien, gården, samt firmaer som lider litt i koronatider og som jeg må få kontroll på, sa han til NTB da det i mars ble klart at OL måtte utsettes.

