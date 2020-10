The Athletic: Pickford slipper straff for van Dijk-taklingen

NTB Sport

Det melder velinformerte The Athletic.

Pickford stoppet kontant van Dijk tidlig i lørdagens Merseyside-derby. Målvakten brukte beina til å klippe ned Liverpools stopperstjerne, og nederlenderen måtte gå av banen med det som senere viste seg å være en båndskade i kneet.

Det ble først meldt at situasjonen ikke ble vurdert av VAR (videodømming), men ifølge The Athletic ble taklingen sjekket for et mulig rødt kort. Dommeransvarlig i videorommet valgte ikke å utvise Pickford.

Den vurderingen gjør at Englands fotballforbund (FA) ikke kommer til å straffe landslagsmålvakten i ettertid. FA slår bare ned på taklinger som ikke er vurdert av kamplederne.

Sky Sports-ekspert Graeme Souness har beskrevet Pickfords takling som et «overfall», mens tidligere Premier League-spiller Ryan Mason mente den hadde potensial til å gjøre slutt på van Dijks karriere.

Tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher tar derimot Pickford i forsvar.

– Det skulle selvfølgelig ha vært et rødt kort, men man skal være litt forsiktig med å kritisere Pickford. Jeg har fått beinet mitt brukket, og jeg brakk nesten beinet til Nani. Dessverre skjer disse tingene i fotball, sier Sky Sports-eksperten.

