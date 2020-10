Spansk storavis: Ødegaard ute av spill i en måned

NTB Sport

Real Madrid opplyste fredag at drammenseren hadde pådratt seg en skade på baksiden av høyreleggen

Hvis opplysningene til Marca stemmer, vil han i så fall miste Norges kamper i november. Landslaget skal da ut i to viktige bortekamper mot Romania og Østerrike i Uefas nasjonsliga. Før disse blir det også et hjemmeoppgjør på Ullevaal, der Israel er ventet å bli motstander.

Ødegaard startet tidligere i måneden alle Norges tre landskamper mot Serbia, Romania og Nord-Irland.

21-åringen kom i sommer tilbake til Real Madrid etter et vellykket låneopphold i Real Sociedad. Han startet sesongens to første kamper for den regjerende La Liga-mesteren, men ble deretter plassert på benken i de to neste. I siste oppgjør før landslagspausen fikk han et innhopp i 2-0-seieren over Levante i det 89. minutt.

