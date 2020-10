Negative koronatester for sykkelstjernene foran Vueltaen

NTB Sport

Etapperittet som starter i Irün tirsdag er sesongens siste Grand Tour-ritt.

Det internasjonale sykkeforbundet (UCI) opplyser at samtlige syklister har testet negativt for koronaviruset. Derimot har to medarbeidere på Bahrain-McLaren og Sunweb testet positivt.

I alt 498 personer ble testet foran rittet søndag. Ingen nordmenn står på startstreken i Spania.

Giro d'Italia, som skal avsluttes kommende helg, har vært hardt rammet av koronasmitte. Favoritter som Steven Kruijswijk og Simon Yates testet positivt, og lagene Jumbo Visma og Mitchelton-Scott valgte å trekke seg.

Giroen avsluttes søndag, mens Vueltaen kjøres fra 20. oktober til 8. november.

