Høydepunkter fra Eliteserien – 21. runde

Kristiansund – Rosenborg 0-0 (0-0):

* Kristiansund frustrerte et sølvjagende Rosenborg-lag som maktet å skape svært få sjanser på bortebane.

* Det ene poenget betyr at RBK måtte se seg passert av tabelltoer Molde denne serierunden. Ett poeng skiller lagene. Kristiansund klatret på sin side til fjerdeplass, fire poeng bak RBK.

Haugesund – Sarpsborg 08 2-0 (1-0):

* Haugesunds Kristoffer Velde spilte hovedrollen på eget gress søndag. Først slo vingen innlegget Sarpsborg-forsvarer Gaute Vetti satte i eget mål til 1-0. Deretter satte han selv inn 2-0 tidlig i annen omgang.

* Med seieren tok Haugesund et viktig skritt bort fra bunnstriden i Eliteserien. Fire poeng skiller nå ned til Start på kvalifiseringsplassen. Sarpsborg ligger på plassen foran Haugesund.

Stabæk – Aalesund 4-0 (1-0):

* Stabæk gjorde i lange perioder Aalesund-spillerne til statister. Det ble med Emil Bohinens frisparkperle før pause, men det kunne vært flere mål. Det ble det i annen omgang. Da scoret Oliver Edvardsen, Mats Solheim og Gustav Valsvik hver sin gang – Solheim etter en stygg keepertabbe av Andreas Lie.

* De tre poengene betyr at Stabæk klatret til åttendeplass på tabellen. Avstanden til bunnstriden ser i øyeblikket betryggende ut. Tabelljumbo Aalesund virker på sin side å være fortapt.

Strømsgodset – Start 1-1 (0-1):

* Christian Bolanos sendte Start i ledelsen på straffespark rett før pause, og gjestene kunne ledet mer dersom ikke Godset-keeper Viljar Myhre hadde levert et par klasseredninger.

* I annen omgang reddet Moses Mawa ett poeng for Strømsgodset til tross for at drammensklubben ble redusert til ti mann da Jack Ipalibo fikk sitt andre gule kort for å ha felt Mohamed El Makrini.

* Start ligger på kvalifiseringsplassen og har Mjøndalen kun to poeng bak seg. Strømsgodset har fem poeng mer enn søndagens motstander, men kan ikke puste lettet ut i bunnstriden.

