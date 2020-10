Fossum-dobbel senket FCK i første kamp etter Solbakken-exiten

NTB Sport

Det vakte oppsikt da FCK annonserte at de hadde sparket Ståle Solbakken som trener i forrige uke. I etterkant har Hjalte Bo Nørregaard tatt over rollen, men 39-åringens debut ble ingen lykkelig affære for hovedstadslaget.

FCK står med kun en seier etter fem kamper i årets serie.

En brennhet Iver Fossum spilte hovedrollen i det som var AaBs første seier i Parken siden mai 2007 søndag. Nordmannen ga Nordjylland-laget ledelsen med en iskald avslutning etter 35 minutter. Like før pause straffet Fossum igjen et passivt FCK-forsvar og økte til 2-0.

Rasmus Falks redusering helt på tampen av overtiden ble ikke annet enn et trøstemål i det som endte med nok en skuffelse for FCK.

Fossums AaB klatrer med seieren til 6.-plass med sine åtte poeng. FCK ligger helt nede på 9.-plass med fattige fire poeng.

