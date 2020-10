Damallsvenskan: Snøvær stoppet Åsland, mens Pettersen tok viktig seier

NTB Sport

Landslagsproff Åsland og Kristianstads viktige bortekamp mot Umeå i kvinnenes Allsvenskan i fotball ble utsatt på grunn av snøværet.

Det falt kraftig snø over Nord-Sverige søndag, og da linjene på banen ikke lenger var synlige like før avspark, bestemte dommer Sara Wiinikka at kampen skulle utsettes.

Kampen er viktig for Sessy Åsland og Kristianstad. Laget kjemper om tredjeplassen som gir billett til kvinnenes mesterliga neste sesong, og er bare foran Linköping og Frida Maanum på målforskjellen.

Det er ikke klart når søndagens utsatte kamp kan spilles.

Ba alle med snøskuffer om hjelp

Kampen mellom Piteå og Eskilstuna kunne derimot spilles, til tross for at den gikk i Piteå som ligger drøyt 200 kilometer lenger nord enn Umeå. Også den kampen var av den viktige sorten.

Før kampstart rykket klubbledelsen ut på Facebook og ba alle med en snøskuffe om å bidra. Det hjalp, kampen kom i gang til planlagt tid og Piteå viste at snøværet passet dem bedre enn gjestene fra sør.

Landslagskeeper Guro Pettersen og Piteå har vært i store problemer i år, men tok en viktig 1-0-seier i kampen om fornyet kontrakt i Damallsvenskan. Piteå er etter seieren oppe på trygg grunn, men bare målforskjellen skiller ned til Umeå på nedrykksplass.

Hjemvendt stjerne avgjorde

Umeå har i tillegg en kamp mindre spilt ettersom søndagens kamp ble utsatt.

Den hjemvendte stjernen Madelen Janogy, som avbrøt et opphold i Wolfsburg og meldte overgang tilbake til Piteå i høst, ble matchvinner med sin scoring på overtid av første omgang. Elise Stensvik spilte hele kampen for Eskilstuna.

Dermed lever håpet om ny kontrakt for Piteå, som tok SM-gull i 2018. To kamper gjenstår av sesongen.

(©NTB)