Braathen danset i sambatakt til overraskende seier Sölden

NTB Sport

Det var Norges annen seier på breen i Østerrike. Aksel Lund Svindal vant der sist i 2007.

Lucas Braathen har norsk far og brasiliansk mor. Han drev derfor mye med fotball tidlig i idrettskarrieren før alpint tok helt over. Han er trolig den første med brasiliansk blod i årene som har vunnet et verdenscuprenn i alpint.

– Leif Kristian (Nestvold-Haugen) kalte deg en god kombo mellom en viking og en fyr med sambarytmer?

– Akkurat det er jeg veldig stolt av og vil hilse tilbake til familien. Håper å ha kastet litt lys på skisporten i Brasil også. En utrolig dag og jeg håper at familien har vært oppe i natt, og at jeg har gitt dem et show, sa Braathen til NTB.

Avgjorde i annen omgang

Lucas Braathen lå 24 hundredeler bak på 5.-plass etter 1. omgang, og han gikk offensivt til verks i 2. omgang. Til tross for en ganske stor feil kjørte han ned til foreløpig 1.-plass, og det holdt helt inn.

Nordmannen nektet å kjøre på det trygge og vant selv om han fikk problemer i det siste henget.

– Jeg tenkte at når er det game over. Jeg roterte litt og var i full krens, men heldigvis hadde jeg med meg hastigheten ut på flaten, sa 20-åringen.

– Jeg følte meg sikker på hva som måtte gjøres for å kjøre fort etter at jeg fikk bra rapporter fra de andre. Det ristet noe voldsomt, verre enn jeg fryktet. Målet var å komme på pallen, og dette er en ganske fin følelse, fortsatte Braathen.

Sveitsernes Marco Odermatt kom nærmest. Han kom fem hundredeler bak, mens Gino Caviezel som ledet etter 1. omgang ble nummer tre til slutt.

Lucas Braathen slo på mange måter igjennom i Sölden sist sesong. Da ble han nummer ti.

Godt lag

Henrik Kristoffersen endte på delt 5.-plass. Det er også hans beste plassering i Sölden noen gang.

26-åringen har aldri blitt bedre enn nummer seks i verdenscupåpningen på Rettenbachbreen et stykke over alpebyen.

Kristoffersen lå på 3.-plass etter 1. omgang, men endte opp 56 hundredeler bak sin seks år yngre landsmann.

– Han har i hvert fall større selvtillit enn jeg hadde på samme tiden. Han må være seg selv og tenke på de tingene som gjør ham god, sa Kristoffersen om lagkameraten.

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå på 8.-plass etter 1. omgang, og det ble også fasit etter en god 2. omgang. Hans beste plassering fra Sölden fra før var en 10.-plass. Nestvold-Haugen endte 1,04 sekunder bak seieren.

Kjørte ut

Fabian Wilkens Solheim lå 1,93 sekunder bak som nummer 26 etter 1. omgang og tok seg til sin første finaleomgang i verdenscupen. Det endte med at han kjørte ut i 2. omgang.

Sist sesongs verdenscupvinner sammenlagt, Alexander Aamodt Kilde, startet friskt fra startnummer tre og passerte som bestemann på første mellomtid. Kanskje ble det for friskt, for Kilde kjørte ut før han kom ned til andre mellomtid i 1. omgang.

(©NTB)