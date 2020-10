Nye smittetilfeller i håndballklubben Tertnes

NTB Sport

Det bekrefter klubben i en pressemelding lørdag. De tre aktuelle spillerne tilhører klubbens eliteserielag for kvinner.

«Vi må dessverre meddele at det nå er ytterligere tre spillere fra Tertnes Håndball Elite som har fått påvist covid-19 smitte», heter det i en uttalelse.

Henrikke Kjølholdt fikk tidligere denne uken påvist viruset, og i lørdagens melding fremgår det at også Eva Erdal Moen, Linn Gossé og Martine Knutsen har testet positivt.

De tre sistnevnte har fått påvist smitte etter å ha vært gjennom nye tester etter at det første tilfellet var avdekket.

«Med tanke på omstendighetene, er vi forberedt på at det kan komme flere tilfeller de nærmeste dagene, men håper selvsagt på det beste. Det står etter forholdene bra til med spillerne det gjelder, men de har et noe varierende sykdomsbilde, fra ingen symptomer til vanlige forkjølelses-/influensasymptomer», skriver Tertnes.

Eliteserieklubben opplyser videre at man nå jobber med å ivareta spillerne på best mulige måte. Klubbens medisinske team følger de øvrige spillerne tett for å avdekke mulige tegn på sykdom. Det vil bli gjennomført testing etter behov.

Den første positive testen i Tertnes-laget ble avgitt etter hjemkomst fra Romania sist mandag. Der hvar klubben for å møte Dunarea Braila i 2. kvalifiseringsrunde til europaligaen. Kampen endte med tap.

Onsdag kom nyheten om den positive virustesten.

Som følge av den ble torsdagens planlagte cupkamp mot Grane Arendal utsatt. Klart er det også at seriekampen mot Aker er utsatt.

