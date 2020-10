Horten fortsetter som skiskytterpresident

NTB Sport

I alt ni styremedlemmer ble valgt for ny periode på forbundstinget på Gardermoen.

Foruten at Horten fortsetter i sin rolle, fikk han med seg Gjermund Hol som ansvarlig for sport og Lisbeth Gederaas som ansvarlig for organisasjon.

Hensynet til geografisk spredning ivaretas ved at styrets ni personer kommer fra ulike kretser i fire regioner. Fire av ni er kvinner.

– Dette er et solid styre med bred og variert erfaring som representerer norsk skiskyting på en god måte. Jeg føler meg trygg på at dette mannskapet vil sørge for spennende utvikling for Norges Skiskytterforbund også i årene som kommer, sier president Horten.

Han har siden 2018 vært øverste leder for forbundet.

De øvrige styremedlemmene er Mathea Tofte, Bjørn Tore Åkervik, Gunhild Kvistad, Håkon Engstu, Nancy Stien Schreiner og Knut Kuvås Brevik.

