Haaland-assist i Dortmund-triumf

NTB Sport

Kampens eneste mål kom da Haaland ble han slått gjennom høyt på banen kvarteret før slutt. Ballen slo han enkelt videre til Marco Reus, som kunne sende bortelaget i ledelsen.

Da hadde Haaland vært på banen i rett over ti minutter. Etter å ha spilt nærmere 300 minutter i landskampene mot Serbia, Romania og Nord-Irland ble nemlig nordmannen benket fra start lørdag.

– Vi er vant til å ha mange midtukekamper på denne tiden av sesongen. Kampplanen er litt mer hektisk i år, så vi må ta vare på oss selv, sa Reus etter kampen.

Dortmund møter Lazio i mesterligaen allerede tirsdag, før Schalke gjester Westfalenstadion lørdag.

Til tross for at Haaland fikk seg en smell i det han sendte den målgivende pasningen av gårde lørdag, markerte jærbuen seg flere ganger i Hoffenheim. Like etter scoringen fikk han en stor mulighet han skjøt utenfor. Åtte minutter før slutt smalt han dessuten en ball i stolpen etter nok en gang å ha blitt slått gjennom.

Flere mål ble det dermed ikke i kampen.

I Augsburg sikret Leipzig fremdeles tabelledelse etter mål av Angeliño og Yussuf Poulsen. Alexander Sørloth startet i likhet med Haaland på benken, men kom inn i det 90. minutt.

Dermed holder Leipzig tabelltoppen, poenget foran Dortmund.

For tredje kamp på rad var Rune Almenning Jarstein på benken da Hertha Berlin tapte 0-2 hjemme mot Stuttgart.

(©NTB)