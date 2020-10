Stengte garderober under kvinnenes cupfinale

NTB Sport

Kvinnenes cupfinale i fotball skal etter sju år endelig igjen få slippe til på Norges hovedarena Ullevaal stadion. Men alle fasilitetene er ikke i orden når lagene inntar arenaen 6. desember.

Norges Fotballforbunds driftsselskap for nasjonalarenaen skal nemlig renovere garderobene, og arbeidet starter allerede i november for å kunne bli ferdig til VM-kvalifiseringskampene i mars 2021.

Norges A-landslag for menn skal spille årets siste landskamp hjemme 12. november. Allerede dagen etter starter arbeidene med å oppgradere garderobene.

– Ombyggingen har vært kjent i over et år, og den går som planlagt. Vi er godt i gang og starter med å rive veggene til garderobene etter landskampen 12. november, sier driftsansvarlig Cato Breivik i AS Ullevaal stadion til NTB.

Kan ikke utsette

Han har ikke fått beskjed om at det skal være noen endring i planene til tross for at kvinnene skal spille cupfinale i desember.

– Jeg vet ikke hva NFF gjør, men vi kan ikke utsette dette hvis vi skal bli ferdige til sesongstarten i 2021, sier Breivik.

Kommunikasjonssjef Yngve Haavik i NFF skriver i en SMS til NTB at det opprinnelig – før koronasituasjonen oppsto – ikke var planen at det skulle spilles kamper på Ullevaal etter midten av november. Senere bestemte NFF likevel at cupfinalen for kvinner skal spilles nettopp der i begynnelsen av desember.

– Vi jobber med å finne gode praktiske løsninger på gjennomføringen av cupfinalen for kvinner på Ullevaal i desember, skriver Haavik.

– Kan skifte hvor som helst

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner innrømmer at det er litt rart at det ikke er garderober å bruke når finalelagene kommer til stadion 6. desember, men hun tar det hele med fatning.

– Vi støtter jo avgjørelsen fra NFF om å få spille på Ullevaal. Jentene er ingen divaer, og de er nok åpne for andre løsninger. De kan nok klare å skifte hvor som helst og likevel ha en stor opplevelse med å spille cupfinale på Ullevaal, sier Jørgensen til NTB.

– Kunne noe slik skjedd hvis det hadde vært snakk om cupfinale for menn?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, sier Jørgensen.

Mens NM for menn ble avlyst på grunn av koronasituasjonen, vedtok NFF å avvikle cupen for kvinner, der det snart skal spilles kvartfinaler. De spilles slik:

10. november: Avaldsnes – Arna-Bjørnar, LSK Kvinner – Rosenborg

11. november: Sandviken – Røa, Vålerenga – Stabæk.

