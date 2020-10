Mot dobbel dose skiflyging i Vikersund neste sesong

NTB Sport

Etter at Raw Air-konkurransen er avgjort 8. mars i 2022 skal hopperne gjennomføre skiflygings-VM i samme bakke fra 10. til 13. mars.

FIS-kalenderen blir endelig bestemt til våren, men i utkastet som foreligger venter en superuke i verdens største hoppbakke. Tidligere storhopper Per Bergerud, nå daglig leder i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter, sier det er mange fordeler med en slik festuke som det nå ligger an til.

– Vikersund ønsker velkommen til dobbel skiflygingsfest i 2022. Vi flyr rett fra Raw Air-dramatikk til VM-spenning. Dette har flere positive sider, blant annet kun én rigging av arena for arrangør og TV-produsent og lavere reisebelastning for utøverne, sier Per Bergerud.

Vikersund innehar verdensrekorden på 253,5 meter, satt av østerrikeren Stefan Kraft i 2017. Robert Johansson hoppet for øvrig 252 meter i samme renn.

FIS legger opp til at Raw Air i 2022 skal starte i Lillehammer og ikke i Holmenkollen. Konkurransene går 2. og 3. mars i Lysgårdsbakken og fortsetter i Holmenkollen fra 4.-6. mars. Det hele avsluttes i Vikersund 7. og 8. mars.

Det er ikke lagt opp til noen renn i Granåsen den sesongen ettersom det er VM-ombygginger på gang i Trondheim. Ski-VM går av stabelen der i 2025.

