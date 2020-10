Meling benket da PSG cruiset inn ny seier

NTB Sport

Det var ikke uventet at Meling ble ubenyttet reserve i fredagens senkamp i Ligue 1. Rogalendingen hadde under 48 timer tidligere spilt samtlige minutter i Norges seier over Nord-Irland på Ullevaal.

Allerede etter tolv minutter var det klart at Nimes kom til å få en tung kveld. Da ble Loïck Landre utvist for å sette knottene i brystet på Rafinha.

Vertene holdt unna PSG-trøkket en stund, men etter litt over en halvtime sprakk det. Kylian Mbappé fikk en strålende ball fra Rafinha, rundet Nimes-keeper Baptiste Reynet og trillet kontrollert inn ledermålet.

Gjestene fra hovedstaden pepret Reynet med avslutninger, men målvakten holdt på nerven i kampen med flere solide redninger. Den forsvant da Alessandro Florenzi doblet til 2-0 fra kort hold etter 77 minutter. Før scoringen hadde han hatt to skudd i aluminiumen.

Seks minutter senere skled Mbappé inn sitt andre mål, mens Pablo Sarabia fikk nettkjenning ved å plassere ballen mellom beina på Reynet. Det ble en solid seier selv om PSG spilte uten flere av sine mange profiler.

Storklubben topper tabellen med 15 poeng etter sju kamper. PSG leder på målforskjell foran Rennes, som spilte 1-1 mot Dijon fredag.

Nimes ligger på 13.-plass med åtte poeng.

