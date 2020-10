Uventet Casper Ruud-tap på Sardinia

NTB Sport

Nordmannen var kandidat til å ta sin annen turneringsseier på ATP-touren. Og det meste lå til rette for det. Førsteseedede Fabio Fognini testet positivt for koronavirus og ble fjernet fra turneringen, mens annenseedede Dusan Lajovic røk ut mot landsmannen Laslo Djere i 2. runde onsdag.

Ruud kom fra spill i Roland-Garros hvor han røk ut i 3. runde, men han har vist storform på rødgrusen i høst.

Det er første gang etter koronakrisen at 21-åringen har tapt en ATP-kamp mot en spiller som er lavere seedet enn ham. Hanfmann er for øyeblikket nummer 101 på verdensrankingen.

Hadde ikke dagen

Casper Ruud hadde rett og slett ikke dagen, og han slet med å spille seg inn under de spesielle forholdene. Han hadde walkover i 1. runde, mens tyskeren på sin side hadde spilt én kamp på banene som var litt annerledes enn i Roland Garros-turneringen.

I Cagliari er det mindre plass rundt banen enn i de større turneringene, og i tillegg er grusen løsere enn i Paris. Det øker også sjansen for at ballen spretter «feil».

– Det var ingen god dag på banen for Casper. Samtidig vil jeg også si at motstanderen var veldig god denne gang og lyktes med alt ute på banen, sier Ruuds far og trener Christian Ruud til NTB.

Ingenting stemte for nordmannen i torsdagens duell. Ruuds fryktede forehandslag gikk ofte rett i nettet eller ble for lang. Han hadde problemer både med å holde sin egen serve og å bryte motstanderens serve.

Brudd på brudd

I det første settet ble Ruud brutt to ganger. Det endte 6-2 til tyskeren

– Casper slet med at banen var litt trang. Han liker ofte å stå langt bak og styre spillet. Dessuten fikk han ikke satt sitt vanlige trykk på forehanden. Sånn er det av og til i tennisen. Det har skjedd mye i det siste, så kanskje han også var litt sliten, forklarte Christian Ruud.

I det andre settet kom nordmannen også under etter å ha blitt brutt. Han klarte ikke å ta seg tilbake i kampen. Ruud hadde veldig mange såkalte upressede feil i spillet sitt. Det endte med 6-2, 6-1-seier til Hanfmann og en pinlig exit for nordmannen.

Ruuds neste turnering går på hardcourt og spilles i Wien fra 26. oktober. Senere avslutter han sesongen med Masters 1000-turneringen i Paris.

– Nå reiser vi hjem for å trene og forberede oss innendørs til de to siste turneringene denne sesongen, sier trenerpappaen.

