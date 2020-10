Viruskaoset fortsetter i Serie A – fire Parma-spillere isolert

NTB Sport

Det bekrefter klubben i en meddelelse på egne nettsider onsdag kveld.

Den ene av de fire spillerne oppgis å ha milde symptomer på viruset. De fire andre skal være symptomfrie.

Klubben opplyser videre at de fire aktuelle spillerne raskt gikk isolasjon, slik de nasjonale covid-19-bestemmelsene fastslår at de skal gjøre. Også resten av spillergruppen er isolert i tråd med smittevernprotokollen som gjelder for italiensk fotball.

Den delen av spillergruppen som har avgitt negative virustester kan fortsette å trene, men må ellers holde seg avskjermet fra omgivelsene.

En rekke klubber i italiensk fotball har hatt smittetilfeller den siste tiden. Storklubbene Juventus og Napoli er to av dem. Tirsdag ble det kjent at Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo hadde avgitt en positiv virustest på landslagssamling.

Portugiseren går nå glipp av flere klubbkamper som følge av at han må i karantene.

Onsdag ble det samtidig klart at Napoli trekkes ett poeng og må tåle 0-3-tap som følge av at klubben ikke stilte til kamp mot Juventus nylig. Årsaken skal ha vært at lokale helsemyndigheter ikke ville la laget reise til Torino som følge av virussituasjonen.

