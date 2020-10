Suksesstrener Pichler får dra hjem fra sykehuset: – De trodde jeg var død

NTB Sport

I et intervju med SVT forteller tyskeren at han får forlate sykehuset i hjembyen Ruhpolding onsdag, og at det går riktig vei med helsen.

Den suksessrike skiskyttertreneren, som blant annet ledet Sverige til to gull og to sølv i vinter-OL i 2018, ble lagt i kunstig koma etter å ha fått hjerteinfarkt under en sykkeløkt sammen med det svenske skøytelandslaget.

Dagene som fulgte, ble dramatiske på flere måter.

– Det har vært kjempetøft. Jeg var i koma i tre dager. Men det positive var at jeg er så veltrent, det hjalp meg. I begynnelsen visste ingen hvordan det sto til med hjernen min, de trodde jeg var død. Politiet reiste til min kone og sa at jeg kanskje hadde dødd. Ingen visste det, men jeg hadde flaks, sier Pichler til SVT.

Tøff tur

65-åringen jobber til daglig med et prosjekt i Sveriges olympiske komité som skal gjøre Sverige konkurransedyktig i vintersporter der nasjonen ikke er det for øyeblikket. Derfor hadde han tatt med seg skøytelandslaget på sykkeltur i Ruhpolding i slutten av september.

– Det siste jeg husker er at jeg trente med skøytelandslaget. Etter omtrent 60 kilometer falt jeg, og etter det husker jeg ikke noe. Kanskje ble det for tøft for en 65-åring. Jeg er kanskje for optimistisk, sier Pichler.

Like fullt er han fast bestemt på å komme seg tilbake på jobb. Men å sykle om kapp med aktive skøyteløpere blir det trolig mindre av.

– Jeg kommer til å sykle, men forsiktig. Jeg kommer ikke til å konkurrere. Jeg har lært meg at det kanskje er litt dumt som 65-åring.

