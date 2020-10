Stygg velt for norsk sykkelproff – Ewan vant i Belgia

NTB Sport

Det 170 kilometer lange rittet ble som ventet avgjort med en massespurt i sentrum av Schoten. Der var Lotto-Soudal-rytter Ewan sterkest.

Kort før målstreken gikk samtidig flere ryttere brutalt i asfalten. Norske August Jensen, som sykler for det danske Riwal-Securitas-laget, var blant dem.

TV-bildene viste at Jensen fikk et brutalt møte med asfalten etter en tvilsom manøver av tyske Pascal Ackermann. Ackermann krysset målstreken som nummer to, men ble senere deplassert av juryen som følge av episoden.

Italienske Niccolò Bonifazio rykket dermed opp som andremann på resultatlista i rittet, mens Bryan Coquard fikk tredjeplassen.

August Jensen ble sittende igjen på asfalten blodig og forslått etter velten. Han fikk raskt legetilsyn, og flere ryttere stanset også for å se hvordan det sto til med nordmannen.

– Det virker ikke som noe er brukket, og vi kunne snakke med ham og få kontakt med ham. Takk Gud for at det ikke er mer alvorlig. Det kommer til å gå bra med ham, sier Riwal-sportssjef Michael Skelde til VG.

Seks nordmenn var på startstreken i Belgia onsdag. Alexander Kristoff var blant dem. Han kjørte ikke for egne sjanser i spurten, men fungerte som hjelperytter for lagkamerat Jasper Philipsen. Belgieren tok femteplassen i rittet.

