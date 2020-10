Ny Juventus-spiller virussmittet – Ronaldo hjem i ambulansefly

NTB Sport

Onsdag opplyser ledelsen i Torino-klubben at midtbanespilleren Weston McKennie er koronasmittet.

Beskjeden kommer dagen etter at klubbens aller største stjerne, Cristiano Ronaldo, ble bekreftet å ha avgitt en positiv virustest på landslagssamling med Portugal.

Ronaldo skal onsdag ha reist hjem til Torino i et spesialinnleid ambulansefly. Der gikk han umiddelbart i isolasjon. Det samme må nå lagkameratene gjøre som følge av McKennies positive test.

Hjem i spesialfly

«Cristiano Ronaldo returnerte til Italia med et helsefly autorisert av de relevante helsemyndighetene på forespørsel fra spilleren selv, og han vil fortsette isolasjonen hjemme», skriver Juventus i en uttalelse.

Ifølge italienske medier skal den portugisiske stjerne ha blitt hentet av en ambulanse på flyplassen og fraktet hjem til sin private bolig.

Juventus opplyser at spillere som har avgitt negativ test vil kunne trene og spille kamper i dagene som kommer, men de vil ikke kunne ha omgang med personer som ikke tilhører troppen.

For Ronaldos del betyr den positive virustesten at han ikke bare mister onsdagens nasjonsligamøte med Sverige. Han vil også gå glipp av flere klubbkamper som følge av at han må holde seg i isolasjon de kommende to ukene.

Mister Messi-møte?

Portugiseren kan kanskje være tilbake til mesterligamøtet med Lionel Messi og Barcelona 28. oktober. Portugals landslagssjef Fernando Santo sa onsdag at måltyven var symptomfri, og at Ronaldo skal ha gitt uttrykk for at han ikke forstår hvordan han kan ha blitt smittet.

Også i forkant av den pågående landslagspausen var spillere og ledere i Juventus isolert som følge av at to personer i støtteapparatet fikk påvist koronasmitte. Laget gikk i karantene 3. oktober.

Kun fire dager deretter reiste Ronaldo og flere lagkamerater på landslagssamling. Det førte til en undersøkelse fra Det italienske fotballforbundet rundt om spillerne hadde brutt karanteneplikten.

