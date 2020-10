FCK-spiller reagerer på Solbakken-spekulasjoner: – Journalistikk på lavt nivå

NTB Sport

Lørdag morgen kom nyheten om at Solbakken var sparket i FCK. Nordmannen har hatt mye suksess som trener og manager i den danske storklubben, men i år har ikke resultatene vært gode over tid.

Ekstra Bladet skrev mandag at Solbakken hadde «fullstendig tapt garderoben». Det er opplysninger som får Nelsson til å reagere.

– Jeg har lest det, og jeg kan avvise det totalt. At han har mistet garderoben er journalistikk på et lavt nivå, sier dansken til nettstedet bold.dk.

– I enhver klubb og på ethvert landslag er det selvfølgelig spillere som snakker mer med noen enn med andre. Sånn er det i FCK, og sånn tror jeg det også er i hvilket som helst annen jobb i arbeidslivet, legger Nelsson til.

Ekstra Bladets sportssjef Allan Olsen sier at avisen «naturligvis fortsatt står ved historien og dens innhold». Avisen hevder også at det skal ha oppstått «klikker» i spillergruppen som har ført til en uharmonisk FCK-tropp.

(©NTB)