Englands fotballpresident advarer mot storklubbenes kontroversielle planer

Sist helg ble detaljer i prosjekt «Big Picture» offentlig kjent for første gang. Liverpool og Manchester United er pådrivere bak forslaget om endringer som vil gi de 72 klubbene i English Football League mer penger, men de største klubbene mer makt.

Om planene settes ut i livet, vil Premier League tilføre EFL-klubbene mye mer penger, men til gjengjeld slankes eliteserien fra 20 til 18 lag, og de ni fremste klubbene får veldig mye makt i sine hender. Bare seks av dem trenger å gi sin tilslutning for at endringer skal gjennomføres.

Clarke skriver i et brev til FA-styret om hvordan han opplevde samtalene.

Trakk seg ut

– Sent i vår, da det ble klart for meg at målet for samtalene var konsentrasjon av makt og midler hos et fåtall klubber, og med trusselen om en utbryterliga som pressmiddel, trakk jeg meg selvsagt ut av samtalene og anbefalte en mer demokratisk vei der alle Premier League-klubber er involvert, sier Clarke.

– Vi må fortsette å forbedre fotballen, men vi må dele på godene.

Premier League har uttalt at planene formulert av de amerikanske eierne av Liverpool og Manchester United sammen med EFL-formann Rick Parry vil skade engelsk fotball om de gjennomføres.

Felles mål

Fotballforbundet (FA) har mulighet til å blokkere endringer gjennom sin eierandel i Premier League, som ble etablert i 1992 som en separat enhet fra EFL.

– Det er mer i fotballen enn økonomi. Endringer må komme klubber, tilhengere og spillere til gode, ikke bare enkelte klubber. I disse vanskelige tider er samhold, åpenhet og felles mål viktigere enn interessene til noen få, sier Clarke.

Manchester United og Liverpool har ikke kommentert planene siden de ble offentlig kjent. De har latt Parry fronte initiativet. Tirsdag meldte EFL på sitt nettsted at Parry har skissert reformplanene i divisjonsvise møter med klubbene, og at planene fikk «sterk støtte». Det heter at et overveldende flertall av EFL-klubbene ønsker å gå videre i prosessen.

