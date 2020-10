England-kamp avlyses på grunn av «viruskomplikasjoner»

NTB Sport

New Zealands fotballforbund kunngjorde onsdag ettermiddag at kampen må avlyses og begrunner det med «komplikasjoner knyttet til covid-19». Landskampen mot England skulle egentlig spilles 12. november.

– Situasjonen med reiserestriksjoner og flytilgjengelighet under koronapandemien, som stadig endrer seg, betyr at vi ikke kan garantere for at vi kan stille en tropp på Wembley, sier direktør Andrew Pragnell i New Zealands fotballforbund.

Landslagssjef Danny Hay sier han synes det er svært tungt å måtte trekke seg fra en slik kamp, men at de ikke har noe valg.

– Om man ser på restriksjonene som foreligger for øyeblikket, i tillegg til det økende antallet koronasaker i Europa, er det bare ikke mulig å sette sammen en konkurransedyktig tropp, sier han.

