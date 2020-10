Spiss-hodepine for Solskjær

NTB Sport

Fra før er det klart at nordmannens førstevalg på spissplassen, Anthony Martial, ikke spilleklar til lørdagens kamp. Franskmannen har karantene i de tre neste kampene som følge av det røde kortet han pådro seg mot Tottenham før landslagspausen.

Nysigneringen Cavani er på sin side ikke aktuell for å spille som følge av karantenebestemmelsene som knytter seg til koronapandemien. Det bekrefter United på sine nettsider tirsdag.

Cavani har ikke vært en del av et lukket toppidrettsmiljø siden han forlot Paris Saint-Germain i juni. Derfor slår britiske covid-19-reguleringer inn, og 33-åringen må være i karantene i to uker før han kan innlemmes i United-boblen.

Uruguayaneren kom til Manchester fra Frankrike forrige søndag. Dermed kommer Newcastle-kampen for tidlig. Cavani kan heller ikke trene med sine nye lagkamerater i Manchester United så lenge han er i karantene.

Det siste gjør også en mulig debut mot gamleklubben PSG i mesterligaen i neste uke usikker. Kampen i Paris spilles 20. oktober.

Cavani var selv koronasmittet i sommer. Det avslørte han i et intervju gitt til det argentinske radioprogrammet Dos de Punta.

For Solskjær betyr de to spissenes fravær at han må finne et annet alternativ på topp mot Newcastle. Marcus Rashford, Odion Ighalo og Mason Greenwood pekes på av klubben selv som de heteste kandidatene.

