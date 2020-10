Fullt viruskaos i Giroen – arrangøren vil fortsette rittet tross at lag trakk seg

NTB Sport

Mitchelton-Scott bekreftet sin beslutning tirsdag morgen, og noen timer deretter kom bekreftelsen på at Jumbo-Visma følger etter. Da gjensto det bare kort tid til starten på den tiende etappen.

Tidligere tirsdag ble det bekreftet at Jumbo-Vismas sammenlagtkandidat Steven Kruijswijk hadde avgitt en positiv virustest og står av Giroen. Norske Tobias Foss er del av Giro d'Italia-troppen til det nederlandske laget.

I etterkant av tirsdagens nyheter ble det spekulert i at gjennomføringen av Giroen kunne bli stanset. Rittsjef Mauro Vegni sier imidlertid til TV-kanalen Rai, ifølge Cyclingnews, at han er fast bestemt på å fullføre.

– Vi visste at å arrangere Giroen i oktober var problematisk, men vi gjør alt vi kan for å komme oss til Milano trass i all usikkerhet og alle utfordringer, sier han.

Han legger samtidig ikke skjul på at det er tungt å miste deltakelsen til viktige lag som Mitchelton-Scott og Jumbo-Visma.

Ikke imponert

Kruijswijk testet positivt da samtlige ryttere var gjennom en obligatorisk medisinsk sjekk på hviledagen mandag. Dermed er den klatresterke nederlenderen og hele hans lag ferdig i årets Giro.

– Jeg er enig i beslutningen, det er veldig reflektert og ansvarlig oppførsel av laget. Jeg er stolt av laget og støtter avgjørelsen, sier Tobias Foss til NRK.

Han er ikke imponert over arrangørens smitteverntiltak.

– Den første dagen kom vi inn på en spisesal med sikkert over 100 stykker totalt. Det var tre lag og hele politieskorten. Så vi ble også ganske sjokkert over at det ikke var separert ettersom vi levde i en boble. De som har kjørt Touren, sier det er en stor forskjell i sikkerhet. Samtidig følte vi at det var relativt innenfor, sier Jumbo-Visma-rytteren.

Veltet i Dauphine

Lagkameraten Steven Kruijswijk lå på 11.-plass sammenlagt foran tirsdagens etappe, kun ett minutt og 24 sekunder bak ledende João Almeida. Sjansene for en plassering helt i toppen var således meget gode. Nå er Giroen over.

Nyheten om Kruijswijks positive virustest kommer i en sesong der nederlenderen har hatt flere tunge nedturer. Deltakelsen i Tour de France røk da han veltet stygt under Critérium du Dauphiné i forkant av det prestisjetunge rittet i Frankrike.

– Innad i laget gjør vi mange tiltak for å unngå smitte. Og jeg føler meg frisk. Jeg kan ikke tro at jeg har fått viruset. Det er en stor skuffelse å få denne nyheten, sier sykkelstjernen selv.

Tar ansvar

Mandagens testrunde i Giroen får også store konsekvenser for Mitchelton-Scott-laget. Fire personer i støtteapparatet testet positivt. Som følge av det trekker hele laget sin deltakelse.

Tidligere i rittet mistet Mitchelton-Scott sin sammenlagtkandidat Simon Yates som følge av en positiv koronaprøve.

Tirsdag opplyser laget på egne nettsider at virustestene som ble tatt av samtlige ryttere og lagledere fredag og lørdag, var negative. Mandagens runde fikk altså et annet utfall.

Ytterligere én rytter og to personer tilhørende støtteapparatet til andre lag i Giroen testet også positivt mandag. Rytteren er Sunweb-lagets Michael Matthews, mens lagene AG2R og Ineos skal ha et tilfelle hver i støtteapparatet.

